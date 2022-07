Enzo Fernández já é oficial e tem cláusula de 120 milhões de euros

O Benfica oficializou, na noite desta quinta-feira, a contratação de Enzo Fernández, médio argentino proveniente do River Plate. O jogador assina até 2027 e fica com uma cláusula de 120 milhões de euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados confirmam os valores do investimento que pode chegar aos 18 milhões de euros por 75% dos direitos económicos do jogador.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 23 de junho de 2022, que está confirmado o acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros)", lê-se no documento.

"Mais se informa que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2027, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 120.000.000 (cento e vinte milhões de euros)", refere ainda a nota do clube da Luz.