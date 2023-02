Enzo Fernández mostra-se "para sempre grato" ao Benfica

JN Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Poucas semanas depois de ter deixado o Benfica rumo ao Chelsea, Enzo Fernández mostrou-se grato pelo papel desempenhado pelo clube encarnado no seu desenvolvimento.

Enzo Fernández diz-se "para sempre grato ao Benfica", clube que deixou no fim de janeiro, para reforçar o Chelsea, a troco de 121 milhões de euros.

O médio de 22 anos, campeão do Mundo pela Argentina, garantiu que a mudança do River Plate para Portugal lhe "mudou a vida".

PUB

"Abriram-me as portas da Europa. Sinto-me muito agradecido pelo que o clube fez por mim. Os diretores e colegas de equipa depositaram muita confiança em mim, para não falar do pessoal técnico, que me deu sempre muito apoio", acrescentou, aos canais oficiais do clube londrino.

Desde que se mudou para Inglaterra, Enzo Fernández assumiu imediatamente um papel importante no onze de Graham Potter, tendo sido utilizado em três partidas da Liga inglesa e no desaire na casa do Borussia Dortmund (1-0) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.