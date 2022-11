Enzo Fernández na lista de potenciais reforços do Real Madrid

JN Hoje às 11:35 Facebook

Enzo Fernández integra uma lista restrita de alvos a atacar pelo Real Madrid, que procura reforços para o meio-campo.

A viver um grande momento, tanto no Benfica como na seleção argentina, pela qual se estreou a marcar no Mundial do Catar, na vitória frente ao México (2-0), Enzo Fernández anda nas bocas do mundo.

Daí a começar a ser associado aos colossos do futebol europeu não demorou muito, com o Real Madrid a surgir como potencial interessado no médio, de 21 anos.

De acordo com o jornal "Marca", os "merengues" procuram jovens talentos para reforçar o meio-campo e o nome do argentino é um dos que consta numa restrita lista, que continua a ter no inglês Jude Bellingham o alvo prioritário.

O internacional inglês, de 19 anos, que também já marcou na fase final do Campeonato do Mundo, é um sonho antigo do Real, que, no último verão, meteu a operação em marcha.

Só que o Borussia Dortmund não estará muito recetivo a perder a pérola inglesa, mesmo que se falem em valores a rondar os 100 milhões de euros, que o campeão espanhol e europeu estará disposto a desembolsar para tentar convencer o clube alemão a libertar o jogador.

Com o negócio Bellingham num impasse, o Real Madrid estuda alternativas, e é aqui que surge o nome de Enzo Fernández. Contratado, no último verão, ao River Plate, por 12 milhões de euros, a valorização do jogador do Benfica disparou nos últimos meses, fruto de um arranque de temporada impressionante do médio.

Com uma cláusula de rescisão de 120 milhões, as águias, que detêm 75% do passe do atleta, apontam a um valor mínimo de 100 milhões para início de conversa, valor que, mesmo que elevado, não deverá ser proibitivo para os clubes mais endinheirados do futebol europeu, onde se inclui, naturalmente, o Real Madrid.

Os "merengues" terão mesmo estado interessados em recrutar Enzo ao River Plate, mas as limitações de jogadores extra-comunitários no plantel e as dúvidas sobre a possibilidade de o jogador poder ter um impacto imediato na equipa inviabilizaram a operação.

Convencidos pela resposta dada pelo médio argentino desde que chegou à Luz, os responsáveis do Real Madrid não descartam avançar para o jogador, mas com uma certeza: vão ter de abrir os cordões à bolsa.