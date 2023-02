Enzo Fernández: "O Benfica mudou a minha vida"

JN Hoje às 23:17 Facebook

O médio argentino considera que a transferência para a Luz, no início da temporada, foi decisiva para ter chegado ao Chelsea e à seleção da Argentina.

Enzo Fernández não tem dúvidas de que a transferência para o Chelsea só foi possível devido à mudança para o Benfica, no início da temporada.

"Mudou a minha vida. Estarei sempre agradecido ao Benfica, abriu-me as portas da Europa. Estarei sempre grato a toda a gente no clube. Foi uma experiência muito bonita. Aprendi muitíssimo", disse o médio argentino, em entrevista à "BT Sport".

O ex-jogador do River Plate confidenciou ainda que jogar em Inglaterra era um objetivo.

"Sempre sonhei jogar na Premier League, ainda mais num clube como o Chelsea. Estou agradecido a todos por terem confiado em mim e me terem dado esta oportunidade, senti-me muito desejado aqui. Tudo aconteceu muito rapidamente e ainda estou em choque, tento desfrutar do futebol, é o que me apaixona e sempre sonhei com isto", salientou.