Enzo Fernández: "O objectivo é ser campeão pelo Benfica"

Enzo Fernández chegou esta terça-feira a Portugal e traçou o objetivo de vencer o título pelo clube da Luz. Médio admite ter recolhido informações sobre as águias com Saviola e Enzo Pérez.

"Estou muito feliz por representar o Benfica que me deu esta oportunidade e é um clube de grande prestígio. O objetivo é triunfar e ser campeão pelo Benfica", sublinhou o reforço dos encarnados à chegada ao aeroporto Humberto Delgado.

O atleta reconheceu ter recolhido informações sobre as águias com dois seus ex-atletas. "Saviola e Enzo Pérez falaram-me muito bem do Benfica, da sua grandeza e disseram que Lisboa é uma cidade linda", destacou o futebolista.

Enzo Fernández vai assinar um contrato de cinco anos. O jogador, que já realizou exames clínicos na Argentina, vai concluir o processo de oficialização ao clube em Lisboa.

O médio só irá integrar o plantel no estágio no Algarve, onde o Benfica defronta o Nice (15) e Fulham (17).