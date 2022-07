Enzo Fernández oficial no Benfica e Alcántar anunciado no Sporting por restaurante

JN Hoje às 21:11 Facebook

Enzo Fernández foi finalmente oficializado no Benfica, num dia em que um restaurante confirmou um reforço do Sporting e o V. Guimarães recrutou um avançado ao Palmeiras. Na Turquia, Willian Arão reencontra Jorge Jesus no Fenerbahçe.

Benfica: Agora é oficial! Enzo Fernández foi apresentado como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas. O médio argentino fica com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. As águias pagam 10 milhões de euros por 75% do passe do jogador, sendo que o negócio pode chegar aos 18 milhões de euros, caso sejam atingidos determinados objetivos.

Sporting: Jesús Alcántar já está em Lisboa para assinar pelos leões. A confirmação da mudança foi dada por um restaurante lisboeta onde o antigo defesa central do Necaxa decidiu fazer uma refeição. O internacional jovem mexicano, de 18 anos, deve ser oficializado em breve pelo Sporting.

V. Guimarães: Com formação no Palmeiras, o avançado João Pedro assinou até 2025 pelo clube vimaranense. O jovem brasileiro, de 19 anos, chega à Cidade-Berço numa operação sem encargos para os vitorianos, que ficam com 70% dos direitos económicos do jogador. "O que podem esperar de mim é que darei sempre o meu melhor e trabalharei sempre com a máxima intensidade. Estou bastante ansioso para começar a treinar e a conviver com os meus novos colegas", disse João Pedro, aos canais do clube.

Arouca: Do Corinthians deve chegar mais um reforço para Armando Evangelista. O 'Globo Esporte' avança que o médio Vitinho, de 22 anos, rescindiu com o 'timão' e vai mudar-se para o Arouca, da Liga. O clube brasileiro preserva 50% do passe do jogador que, na última época, esteve cedido ao Vasco da Gama, da Série B.

Desportivo de Chaves: Os transmontanos anunciaram um reforço importante para o ataque. Trata-se do espanhol Héctor Hernández, avançado de 26 anos, que na época passada apontou 16 golos pelo Rayo Majadahonda, do terceiro escalão do futebol espanhol. Com passagens por Atlético de Madrid, Elche, Albacete ou Málaga, Hernández prepara-se para viver a primeira aventura fora de Espanha.

Moreirense: David Bruno assinou por uma temporada pelos cónegos, que vão competir na Liga 2, em 2022/2023. O polivalente lateral, de 30 anos, chega ao Moreirense proveniente do Estoril, clube pelo qual participou em 23 partidas na época transata.

Sporting da Covilhã: O avançado argentino Marsico, ex-Argja Bótfelag, das Ilhas Faroé, é o oitavo reforço dos 'serranos', que competem na Liga 2. O jogador, de 25 anos, assinou por uma época e torna-se no oitavo reforço para Leonel Pontes, depois de Vítor São Bento (ex-Trofense), Jorginho (ex-Famalicão), Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), Casagrande (ex-Portimonense), Seydine N'Diaye (ex-FC Dordrecht, Países Baixos), Zé Tiago (ex-Varzim) e Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense).

Estrela da Amadora: Bruno Brígido é reforço para a temporada 2022/2023. Após quatro épocas ao serviço do Feirense, o guarda-redes brasileiro, de 31 anos, ruma à equipa da Reboleira, que é orientada por Sérgio Vieira.

Torreense: O brasileiro Keffel Resende, que jogou no Trofense nos dois últimos anos, vai representar o Torreense, da Liga 2, na temporada 2022/2023. Keffel é o 10.º reforço para o plantel orientado pelo técnico Nuno Manta Santos, depois das contratações de Simão Rocha, Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo, Nuno Campos, Juan Balanta e Nuno Pina.

Oliveirense: Serginho, médio ofensivo, de 22 anos, que atuava no Felgueiras e que foi um dos destaques da edição de estreia da Liga 3, com três golos em 26 jogos, tornou-se no quarto reforço para o técnico Fábio Pereira, depois das contratações de Pedro Marques, Miguel Pereira e Miguel Maga.

Felgueiras: Do Rio Ave chega um reforço para a ala esquerda. Nuno Namora, defesa de 24 anos, foi cedido ao Felgueiras, da Liga 3, até ao final da temporada. Em 2021/2022, Namora jogou pela equipa principal vila-condense, na Liga 2, e pela U. Leiria, da Liga 3, a quem foi emprestado na segunda metade da época.

Udinese: A equipa dos portugueses Leonardo Buta e Beto anunciou a chegada do defesa esloveno Jaka Bijol, por quem pagou 4 milhões ao CSKA de Moscovo. O polivalente jogador, que também pode atuar no meio-campo defensivo, assinou até 2027 pelo emblema italiano.

Brentford: Reforço importe para a baliza do Brentford. Thomas Strakosha, guarda-redes internacional pela Albânia, de 27 anos, deixa a Lázio, em fim de contrato, e muda-se para a Premier League. Até aqui dono da baliza 'biancazzurri', disputou 31 partidas na última temporada. O seu sucessor na Lázio será o português Luís Maximiano.

Fenerbahçe: Nos tempos do Flamengo, Jorge Jesus eternizou a frase "Tá mal Arão", mas as correções terão dado fruto, de tal modo que o treinador português avalizou a chegada do médio brasileiro ao Fenerbahçe, que pagou por ele 3 milhões de euros. O jogador, de 30 anos, assinou por duas temporadas com o clube turco, com mais uma de opção.