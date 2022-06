Enzo Fernández poderá chegar ao Benfica apenas em 2023

Luís Antunes Hoje às 00:22 Facebook

Águias oficializam acordo que pode chegar aos 18 milhões de euros. Médio terá contrato de cinco anos mas a viagem para a Luz está dependente da prestação do River na Libertadores.

Já não escapa. Enzo Fernández, médio argentino, vai ser jogador dos encarnados num contrato com a duração de cinco temporadas. O princípio de acordo entre os clubes, assumido ontem de manhã perante a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pressupõe um pagamento a pronto de 10 milhões de euros e um "valor variável de oito milhões", numa operação que dará às águias 75% do passe do futebolista. A componente variável depende de objetivos e pode ser paga durante três anos.

O entendimento foi alcançado na madrugada de quinta-feira, nas negociações entre Rui Pedro Braz, diretor desportivo, e os os responsáveis dos "milionarios", na Argentina. Apesar de a contratação de o médio estar garantida, a sua passagem para a Luz só irá suceder, ao que apurámos, depois de o River Plate terminar a participação na Taça Libertadores. Uma vontade do jogador que os dirigentes encarnados tentaram ultrapassar - o futebolista chegou a dar sinais de deixar cair a pretensão - mas que se manteve, contudo, irredutível no acordo. O pressuposto condiciona a integração do médio no plantel encarnado e, na ótica benfiquista, haverá mesmo quem deseje a eliminação prematura dos argentinos da prova.