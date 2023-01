Enzo Fernández terá celebrado a passagem de ano na Argentina

JN Hoje às 16:47 Facebook

Médio encarnado publicou fotografias no Instagram, mas sem especificar a localização.

Enzo Fernández terá aproveitado o voo de regresso do empresário para celebrar a passagem de ano na Argentina, um dia depois de ter sido titular em Braga, na primeira derrota (3-0) do Benfica na temporada.

O futebolista, campeão do Mundo pela Argentina, foi titular na partida com os bracarenses, mas, à semelhança de toda a equipa, esteve abaixo do nível habitual, tendo acusado o desgaste natural, decorrente das celebrações da conquista do título mundial.

Enzo Fernández está na lista de vários "tubarões" da Europa, com o Chelsea a colocar-se na dianteira, estando disposto a bater a cláusula de rescisão de 120 milhões para garantir o jogador, na reabertura do mercado.