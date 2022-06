Enzo Fernández, um craque moldado pelos desafios da vida

Rui Almeida Santos Hoje às 12:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A caminho do Benfica, que já se entendeu com o River Plate para a sua transferência, Enzo Fernández subiu a pulso na carreira, soube aproveitar as oportunidades e dá o salto para o futebol europeu no seu melhor momento individual.

Recebeu o nome de Enzo em honra de Francescoli, ídolo intemporal do River Plate, pelo que joga já foi apelidado de "Fernández Redondo", em alusão ao antigo internacional argentino Fernando Redondo, e tem como ídolos Enzo Perez, Leonardo Ponzio e Frankie De Jong.

Só pelas referências, a carreira de Enzo Fernández, que o Benfica amarrou numa jogada de antecipação aos tubarões endinheirados do futebol europeu, merece ser acompanhada com a devida atenção, mas até que os olhos do mundo se virassem para si, o jovem argentino, de 21 anos, teve de fazer bem pela vida.