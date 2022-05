Enzo Fernández vai decidir futuro

Hoje às 21:45 Facebook

Muito desejado pelo treinador Roger Schmidt, Enzo Fernández vai decidir nos próximos dias se deixa o River Plate, o atual clube, para assinar pelas águias ou outro clube.

A SAD liderada por Rui Costa aposta todas as fichas na contratação do médio argentino, de 21 anos, que, para já, se mostra renitente em sair do país natal. Ontem, o pai Raúl afirmou que gostaria de continuar a vê-lo jogar perto de si. "Ele só tem 21 anos, mas vive sozinho há três e, quando for para o futebol europeu, só vamos vê-lo uma vez por ano. Pelo que falei com ele, o Enzo quer ficar no clube até ao final da Libertadores, mas em agosto tudo pode acontecer", disse, lembrando que a claúsula de rescisão, no valor de 20 milhões de euros, é acessível a muitas equipas europeias. "Se alguém a bater, não há muito que se possa fazer", acrescentou.

O treinador do River Plate não se opõe à saída de Enzo. "Não fecho a porta se ele estiver disposto a sair. Quero jogadores que estejam com a cabeça na competição", disse Marcelo Gallardo.