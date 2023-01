Enzo fora dos convocados do Benfica para o jogo com o Portimonense

O Benfica recebe, esta sexta-feira, o Portimonense, a partir das 19 horas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Aursnes, João Mário, Chiquinho, Draxler e Gonçalo Ramos;

Onze do Portimonense: Kosuke; Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Klismahn, Diaby, Paulo Estrela, Ouattara, Sapara e Cariello;

O Benfica recebe hoje, às 19 horas, o Portimonense, em jogo da 15ª jornada. As águias não contam com Rafa, que está castigado, nem David Neres, lesionado, mas a principal ausência é a de Enzo Fernández. O médio argentino falhou, no início da semana, dois treinos e está no centro de uma polémica para uma transferência para o Chelsea. Roger Schmidt optou, ao contrário do que fez em Braga, por colocar o campeão do Mundo fora da ficha de jogo.