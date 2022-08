Enzo imparável deixa marca em todos os jogos

Um, dois, três! Enzo Fernández voltou a deixar, nesta terça-feira, a marca pessoal, ao marcar o primeiro golo do Benfica frente ao Midtjylland, repetindo na Dinamarca o que fizera nos dois encontros inaugurais da temporada, frente à própria equipa dinarmarquesa, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, e com o Arouca, no arranque do campeonato português.

O médio argentino, ex-River Plate, começa assim a justificar o investimento na contratação, por parte do Benfica, que pagou dez milhões de euros, mais oito milhões em variáveis, num contrato até 2027 e com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Totalista nos três jogos, Enzo tem merecido a confiança do técnico Roger Schmidt, que já se mostrou surpreendido pela forma como o médio se adaptou tão bem à nova realidade.