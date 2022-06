Enzo mais perto do Benfica e Luís Freire mantém-se ao leme do Rio Ave

Se os encarnados apertam o cerco ao futebolista argentino, no Rio Ave, Luís Freire acertou a continuidade no comando técnico da equipa, que está de volta à Liga. Destaque, ainda, para o final de carreira de Javi García, jogador que nas duas últimas épocas jogou no Boavista. O futuro deve passar pela integração na equipa técnica das águias.

Benfica: O clube encarnado está mais próximo de fechar acordo com o River Plate pela contratação de Enzo Fernández. Ainda assim, o Benfica ainda não concluiu as negociações com o clube argentino. O diretor-desportivo do clube da Luz, Rui Pedro Braz, mantém-se na Argentina, a negociar com os dirigentes do emblema de Buenos Aires e o desfecho das conversações poderá estar para breve.

Boavista: Javi García anunciou o final de carreira. O médio espanhol, de 35 anos, que nas duas últimas épocas esteve no Boavista e que se destacara ao serviço do Benfica, assumiu o adeus à condição de futebolista. O futuro deve passar pela entrada na equipa técnica das águias, que será liderada por Roger Schmidt.

Vitória de Guimarães: A imprensa italiana colocou o nome de Bruno Varela na lista de potenciais reforços para a baliza da Fiorentina, sétimo classificado da última edição da Serie A. O guarda-redes do Vitória de Guimarães foi ainda apontado ao Nice (França).

Rio Ave: O treinador Luís Freire, que devolveu os vila-condenses à Liga, acertou a renovação contratual, por duas temporadas. O técnico, de 36 anos, conduziu na temporada passada a equipa de Vila do Conde ao título nacional na Liga 2, garantindo assim a subida e o consequente regresso ao convívio dos grandes.

Santa Clara: Ricardo Silva pode deixar o F. C. Porto B, para reforçar o Santa Clara, divulgou a SIC Notícias. Segundo a mesma fonte, o contrato com o guarda-redes, de 23 anos, será de três temporadas.

Hertha Berlim: O médio ganês Kevin-Prince prolongou a ligação com o Hertha Berlim, até ao final da temporada de 2023, um ano após ter regressado ao clube formador. Além da equipa de Berlim, na qual iniciou carreira, Boateng, de 35 anos, passou por clubes como o Tottenham e Portsmouth, de Inglaterra, AC Milan e Fiorentina, de Itália, Schalke 04 e Eintracht Frankfurt, da Alemanha, ou Barcelona, de Espanha.

Atlético de Madrid: Sem lugar no Paris, Pablo Sarabia, que na última época esteve cedido ao Sporting, poderá voltar a jogar no país natal. Segundo a RMC Sport, os franceses estão a negociar com o Atético de Madrid o empréstimo do avançado, de 30 anos. O eventual acordo prevê o empréstimo até ao final da época 20022/23, com opção de compra. Se assim for, os colchoneros assumem o pagamento do salário do jogador.

Ajax: O clube dos Países Baixos apresentou Alfred Schreuder como novo treinador da equipa. O técnico de 49 anos chega do Club Brugge.

Penafiel: O médio defensivo Filipe Cardoso, que rescindiu contrato com o Marítimo, vai representar o Penafiel nas próximas duas temporadas, até junho de 2024, anunciou o clube da Liga 2. O futebolista, de 28 anos, terminou a última época no Académico de Viseu, também da Liga 2, cedido pelos insulares.