Enzo passou o ano na Argentina e adeptos do Benfica não perdoam

Mesmo após o treinador do Benfica, Roger Schmidt, ter dito que não abria exceções para os jogadores viajarem na passagem de ano, Enzo Fernández deslocou-se à Argentina para celebrar a chegada de 2023.

Contrariando as indicações dadas pelo seu treinador, Roger Schmidt, Enzo Fernández viajou até à Argentina para celebrar a passagem do ano na companhia de familiares e amigos, entre os quais o seu agente, Uriel Pérez.

No perfil de Instagram do empresário foram publicadas várias fotografias que testemunham o momento e os adeptos benfiquistas não pouparam nas críticas ao médio.

"Nenhum jogador está acima do Benfica" ou "só queres dinheiro e não tens palavra" são algumas das críticas deixadas por fãs do clube encarnado, desiludidos com a atitude do argentino.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Uriel Perez (@9urielperez)

Na antevisão ao jogo com o Braga, que o Benfica acabaria por perder por 3-0, o técnico das águias, Roger Schmidt, tinha dito que "é muito importante para todos os jogadores descansarem entre os jogos" e lembrou que o Benfica é "uma equipa profissional e as regras são para todos". "Não há exceções para isso", vincou.

O caso surge numa altura em que a possível saída de Enzo Fernández do Benfica já em janeiro é avançada por diversos meios de comunicação social. A cláusula de rescisão do médio está avaliada em 120 milhões de euros.