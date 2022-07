Enzo vive o sonho e Jorge Jesus com reforços à vista

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Enzo Fernández chegou, esta terça-feira, a Lisboa, e revelou discurso ambicioso. Na Turquia, Jorge Jesus está muito perto de reforçar a equipa com caras bem conhecidas.

Benfica: Enzo Fernández chegou, esta terça-feira, a Lisboa. O médio, de 21 anos, deixou o River Plate e prepara-se para assinar por cinco anos com o Benfica. "Estou muito feliz por representar o Benfica que me deu esta oportunidade e é um clube de grande prestígio. O objetivo é triunfar e ser campeão pelo Benfica", sublinhou.

V. Guimarães: Pepa já não é treinador do V. Guimarães. O técnico, de 41 anos, que assinou pelos vimaranenses na temporada passada, deixou o clube ao fim de 40 jogos e 17 vitórias.

Fenerbahçe: Jorge Jesus prepara-se para reforçar a equipa com Willian Arão. O médio brasileiro, que trabalhou com o técnico português no Flamengo, vai viajar para a Turquia depois do "Mengão" ter anunciado um "acordo inicial" com os turcos. Mas não fica por aqui. O Fenerbahçe anunciou, ainda, um princípio de acordo com Joshua King. O internacional norueguês deverá aterrar na Turquia ainda esta terça-feira, para realizar os habituais exames médicos.

Lazio: Alessio Romagnoli chega à Lazio a custo zero, depois de terminado o contrato de sete anos com o Milan. Ainda durante o dia, o emblema da capital italiana anunciou a contratação de Mario Gila, defesa de 21 anos proveniente do Real Madrid.

Wolverhampton: Nathan Collins, defesa de 21 anos, é o primeiro reforço para Bruno Lage. O internacional pela República da Irlanda assinou com os "lobos" por cinco épocas, com uma de opção.

PUB

DC United: Wayne Rooney está de regresso a uma casa que conhece bem. O técnico, de 36 anos, volta à MLS para orientar o DC United, clube que representou entre 2018 e 2019.

Valência: O emblema "che" anunciou a contratação de Samu Castillejo por três épocas. O avançado, de 27 anos, chega proveniente do Milan onde atuou nas últimas quatro temporadas (marcou dez golos em 113 jogos).

Barcelona: Raphinha pode estar muito perto de reforçar a equipa de Xavi. O jornal catalão "Sport" adianta que o Barcelona já tem acordo com o Leeds United para a transferência do extremo brasileiro, que deve chegar a Espanha nos próximos dias.