O médio ofensivo francês Enzo Zidade, de 24 anos, foi cedido pelo Aves ao Almeria, da 2.ª Liga espanhola, a título definitivo, com o clube português a garantir uma percentagem de uma futura venda.

O jogador, filho da antiga estrela de futebol Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, chegou a Vila das Aves no início da temporada, tendo disputado 11 jogos, entre Liga e Taça de Portugal, e marcado dois golos.

No emblema andaluz, Enzo Zidane terá como treinador Guti, ex- colega de equipa do pai.