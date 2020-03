Epidemia de coronavírus pode parar campeonato português de futebol

Nuno Barbosa e Arnaldo Martins Hoje às 10:10 Facebook

Na sequência de uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Lisboa, na qual participaram os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente, o Governo recomendou a suspensão de eventos com mais de cinco mil pessoas.

Ora, o principal campeonato do futebol português, sobretudo esse, enquadra-se naquela tipologia, pelo que pode mesmo vir a parar. A esse propósito, fonte da Liga Portugal assegurou ao JN que a entidade aguarda indicações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A decisão será tomada esta terça-feira, sendo que poderá surgir a alternativa de os jogos decorrerem à porta fechada. Caso seja imperativo reagendar os jogos de futebol dos campeonatos profissionais, o mais provável é que a Liga adie jornadas completas e não apenas algumas partidas.

Sem sair do desporto-rei, mas passando para o que é praticado em competições distritais, refira-se que, segundo apurou o nosso jornal, a Associação de Futebol do Porto vai hoje reunir-se para tomar medidas preventivas e até adiar jornadas, caso isso seja visto como necessário.

Em Itália, já está tudo mais definido. O Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) anunciou que todas as competições desportivas serão suspensas no país, pelo menos durante três semanas, até dia 3 de abril, devido ao coronavírus.

A nível de provas da UEFA, já se sabe que o jogo Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, da segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões, marcado para amanhã, vai realizar-se sem a presença de público nas bancadas.

Na Liga Europa, o encontro de depois de amanhã entre Sevilha e Roma, equipa treinada por Paulo Fonseca, não contará com a presença de público no Sanchéz Pizjuán. Na mesma prova, mas no jogo da segunda mão, o Basileia já descartou a possibilidade de receber o Eintracht Frankfurt no St. Jakob-Park, como medida de prevenção face ao Covid-19. Nota ainda para o facto de o Inter Milão ter desistido da Youth League, prova da UEFA para sub-19, por forma a proteger a saúde dos jovens jogadores. A equipa falha o jogo com o Rennes e perde por 3-0.

Pormenores

Clubes tomam medidas - Por causa do coronavírus, o Benfica adiou o jogo com o Swansea City, para a Taça Internacional da Premier League. Já o Braga suspendeu as visitas guiadas ao estádio. O Portimonense suspendeu todas as atividades desportivas juvenis.

Ténis não escapa - O torneio Indian Wells, na Califórnia (EUA), foi cancelado devido à epidemia. Os tenistas foram apanhados de surpresa.