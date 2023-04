Episódio de violência vale multas pesadas ao Real Madrid e Partizan

O jogo entre o Real Madrid e o Partizan, para a Euroliga de basquetebol foi suspenso devido a uma cena de pancadaria entre jogadores dos dois conjuntos. Os incidentes originaram vários castigos aos atletas e multas pesadas aos clubes.

A faltar menos de dois minutos para terminar o jogo, jogadores do Real Madrid e do Partizan envolveram-se em confrontos físicos e o jogo foi suspenso, com a vitória a pender para o clube sérvio (95-80).

A Euroliga decretou várias sanções aos jogadores e aos clubes na sequência do incidente. Guershon Yabusele (Real Madrid) foi suspenso por cinco jogos, Kevin Punter (Partizan) por dois jogos e Gabriel Deck (Real Madrid) e Mathias Lessort (Partizan) por um jogo.

O Real Madrid e o Partizan foram multados em 50 mil euros por conduta antidesportiva, que não permitiu que o jogo se concluísse normalmente. Estes castigos não são ainda passiveis de recurso.