Episódios de bastidores

Portugal não foi afastado apenas por ter tido uma má noite no jogo com Marrocos, que, aliás, já tinha mostrado frente à Espanha, à Bélgica e à Croácia que não era uma seleção qualquer. Além da falta de mãos para esse jogo, a equipa das quinas foi afastada por um conjunto de outras situações. Basta reparar no post de ontem de Cristiano Ronaldo. O capitão garantiu que deixou tudo em campo para ajudar Portugal mas, horas antes, a sua namorada, Georgina criticou Fernando Santos. Postura que manteve nos dias anteriores. É óbvio que a sua companheira tem direito à sua opinião, mas não vamos ser assim tão ingénuos... A atmosfera tensa em redor do capitão, espoletada na forma como reagiu à sua substituição no duelo com a Coreia do Sul, transformou a concentração lusa num acampamento mediático que em nada beneficiou as nossas cores. Já Fernando Santos, que teve muito provavelmente à disposição o melhor lote de jogadores de sempre da história do futebol português, voltou a demonstrar que lhe falta qualquer coisa na gestão técnica e tática do grupo. Adivinham-se, por isso, tempos de mudança.

*Jornalista