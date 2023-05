Época com três troféus será inédita para Sérgio Conceição

Nuno A. Amaral Ontem às 21:35 Facebook

Final da Taça de Portugal pode dar o 10.º título ao técnico portista, que nunca ganhou mais de dois na mesma temporada.

Perdido o título nacional para o Benfica, os dragões apontam agora baterias à final da Taça de Portugal, marcada para o próximo domingo, no Estádio Nacional, diante do Sporting de Braga (17.15 horas).

Um triunfo na segunda competição mais importante do futebol português selaria uma época "positiva" para o clube azul e branco, definida como tal por Sérgio Conceição após o jogo de sábado com o Vitória de Guimarães. O técnico portista referiu-se aos dois troféus já conquistados em 2022/23 (Supertaça e Taça da Liga), aliados à presença nos oitavos de final da Champions e ao apuramento direto para a próxima edição da liga milionária, via segundo lugar do campeonato, que valerá cerca de 40 milhões de euros à SAD azul e branca.