"Época dourada" gilista pede regresso aos bons resultados frente ao Moreirense

Ricardo Soares disse que o Gil Vicente quer "muito voltar às vitórias" na receção ao Moreirense, na sexta-feira, em jogo da 29.ª jornada da Liga.

A equipa de Barcelos perdeu em Arouca na última ronda (2-1), o que já não acontecia há 12 jornadas, e o técnico dos gilistas, antevendo um "jogo difícil" diante do Moreirense, frisou que os gilistas querem "muito voltar às vitórias".

"Espero um jogo difícil contra um adversário que está a necessitar de pontos e tem qualidade. Vimos de uma derrota e queremos muito voltar às vitórias. Já refletimos e sabemos o que correu menos bem e sinto os jogadores com uma enorme vontade de voltar ao nosso registo", disse.

O Gil Vicente ficou a seis pontos do quarto classificado, o Braga, e com sete de vantagem sobre o sexto, o V. Guimarães. Questionado sobre o que é mais realista, almejar o quarto lugar ou segurar o quinto, Ricardo Soares frisou que isso não lhe "tira o sono".

"Realismo é olhar para a jornada e para o jogo. Sabemos que se vencermos continuamos no quinto lugar, mas isso não nos tira o sono e não nos desvia um milímetro do nosso objetivo, que é praticar bom futebol, sermos competentes e conquistar pontos", disse.

O Moreirense, que não vence há sete rondas seguidas, caiu para a última posição após perder em casa com o V. Guimarães (1-0) na última jornada. Ricardo Soares disse esperar um adversário a encarar os últimos seis jogos da Liga como se de finais se tratassem.

"Acredito que vai ser assim mesmo, que o Moreirense vai agarrar-se aos pontos que necessita para alcançar o seu objetivo, mas esse é um problema do Moreirense, não do Gil Vicente. Nós queremos continuar na senda das vitórias e a fazer as coisas bem. Queremos muito ganhar amanhã", disse.

O técnico revelou que, "a partir de um determinado momento", sentiu que "esta época podia ser especial para o Gil Vicente".

"Pela grande capacidade de trabalho dos jogadores e pelo seu enorme compromisso e caráter, por serem um grupo ambicioso e atento, levou-me a pensar que podíamos fazer uma época dourada no clube. Mas ainda faltam seis jogos, é prematuro fazer um balanço do que quer que seja", alertou.