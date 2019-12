Época internacional de orientação abre no Alto Alentejo

Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Castelo de Vide e Portalegre recebem o XIV Norte Alentejano O' Meeting (NAOM), entre 24 e 26 de janeiro de 2020.

Esta edição do evento de orientação pedestre abre a época internacional e conta pela primeira vez com duas etapas pontuáveis para o ranking mundial (WRE), nos escalões de Elite da Federação Internacional de Orientação (IOF). Outra novidade é a estreia da modalidade em Alegrete.

O NAOM 2020 será também a prova de abertura da época 2020 da Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre da Federação Portuguesa de Orientação e vai ainda integrar, na última etapa, os Jogos do Alto Alentejo. "Como em todos os eventos de Orientação, existem percursos abertos a toda a comunidade, inclusivamente com a possibilidade de terem apoio de monitores", avança a organização, que está a cargo do Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos, de Matosinhos, em parceria com os municípios de Castelo de Vide e Portalegre.

Por todas as edições do NAOM já passaram 13.553 participantes, sendo 5.921 estrangeiros, oriundos de 38 países, segundo números da organização.