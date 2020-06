Época velocipédica arranca a 5 de julho com regras adequadas à pandemia

JN/Agências Hoje às 19:34 Facebook

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou esta sexta-feira que a retoma do ciclismo profissional inclui seis provas, arrancando a 5 de julho com uma prova de reabertura em Anadia e terminando com os Nacionais de estrada, em agosto.

A 5 de julho, o pelotão enfrenta um contrarrelógio individual no centro de alto rendimento de Anadia, em Sangalhos, como parte integrante da Taça de Portugal, antes de duas provas de um dia em Oliveira de Azeméis, o Challenge Memorial Bruno Neves, em 11 e 12.

Mais tarde, de 18 a 20 de julho, decorre o Troféu Joaquim Agostinho, considerado um evento de teste para a Volta a Portugal em bicicleta, que a Direção-Geral da Saúde (DGS) viabilizou esta sexta-feira nas datas previstas, de 29 de julho a 09 de agosto.

Para terminar, de 21 a 23 de agosto, decorrem os campeonatos nacionais de estrada, sem indicação de local, estando inicialmente marcados para Paredes, no distrito do Porto.

"A FPC regista com grande satisfação o reconhecimento da qualidade do plano sanitário para a retoma do ciclismo, patente nas declarações da DGS à Lusa, remetendo a realização da corrida para a data proposta", pode ler-se numa nota daquele organismo.

Em resposta por escrito, a DGS afirmou que, "de acordo com plano apresentado" pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), está previsto que "a prova decorra de 29 de julho a 09 de agosto".

Os atletas terão de ser monitorizados pelas equipas médicas, com distanciamento físico assegurado e a não existência de concentrações superiores a 20 pessoas, além de outras medidas, como o estabelecimento de cortes [bolhas, de forma a estarem separadas] para cada equipa, sendo que o pelotão não deverá partilhar hotéis.