Equilíbrio a norte e U. Leiria certa na fase de subida da Liga 3

Real não venceu em Alverca, abrindo caminho aos festejos dos leirienses. Na Série A, o equilíbrio continua a ser a nota dominante.

A derrota do Real na casa do Alverca (2-1) confirmou o apuramento da U. Leiria, líder da Série B, para a fase de subida da Liga 3, quando ainda tem quatro jogos por realizar na primeira metade da competição.

A equipa de Massamá, que segue na quinta posição, até chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Tiago Morgado ao minuto 44, mas permitiu a reviravolta no marcador aos locais, consumada pelos golos de Jonata Bastos e Angel Torres.

Quem também está muito perto de carimbar uma vaga na fase de subida da Série B é o Torreense, que venceu, no Bonfim, o V. Setúbal por 2-1. Midana Sambú abriu as hostilidades, mas Diogo Leitão empatou ainda na primeira parte. Perto do fim, Umaro Baldé selou o triunfo dos visitantes, poucos minutos após a expulsão de Varela, por simular um penálti. Insatisfeitos, os adeptos sadinos pediram a demissão do técnico, Pedro Gandaio.

Oriental Dragon e Oliveira do Hospital empataram a uma bola e continuam na cauda da tabela classificativa. Marcelo adiantou o conjunto do Barreiro, nos instantes iniciais, e Carlos Neto repôs a igualdade, a meio do segundo tempo. Pelo meio, o Oriental Dragon desperdiçou duas grandes penalidades, por Bandeira e Nii Plange, a última das quais em cima do minuto 90.

Na Série A, Felgueiras e Lourosa não saíram do nulo, num dos duelos mais esperados da 19.ª jornada. S. João de Ver e Montalegre também empataram, mas uma bola, enquanto a Sanjoanense venceu em Anadia por 2-0. Um autogolo de Miguel Campos e um bom remate de Ousmane definiram o resultado.