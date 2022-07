Equipa B do F. C. Porto goleia sub-23 do Liverpool

JN/Agências Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto B finalizou a preparação para a temporada 2022/23 com uma goleada à formação sub-23 do Liverpool, por 5-1, no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

Os dragões colocaram-se em vantagem aos 24 minutos, com Rodrigo Pinheiro a cruzar na direita para um remate à entrada da área do maliano Samba Koné, que, aos 31, isolou a partir desse corredor Silvestre Varela, para dilatar a vantagem.

O F. C. Porto B chegou ao 3-0 a sete minutos do intervalo, na sequência de um canto na esquerda de Silvestre Varela, com o guarda-redes dos 'reds' a afastar para a frente uma tentativa de Zé Pedro e Levi Faustino a desviar sem oposição junto ao segundo poste.

Decorrida em cadência inferior, a etapa complementar também contemplou três golos, o primeiro dos quais aos 47 minutos, através de um atraso inusitado do capitão Leighton Clarkson na direção da sua própria baliza, que apanhou Luke Hewitson desprevenido.

Layton Stewart ainda encurtou distâncias aos 55 minutos, correspondendo ao centro na esquerda de James Norris - um dos cinco titulares do Liverpool que já foram utilizados pela equipa principal -, mas Joel Carvalho estreou-se a marcar para o 5-1 final, aos 84.

Os azuis e brancos jogaram de início com o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, os defesas Rodrigo Pinheiro, Zé Pedro, Romain Correia e João Mendes, os médios Levi Faustino, Sidnei Tavares e Samba Koné e os avançados Marcus Abraham, Silvestre Varela e Wendel.

Já Ivan Cardoso, Diogo Fernandes, Martim Fernandes, David Vinhas, Francisco Silva, Gabriel Brás, Bruno Pires, Giorgi Abuashvili, Umaro Candé, Jesús Díaz, Rui Monteiro e Joel Carvalho foram suplentes utilizados na segunda vitória dos dragões na pré-época.

PUB

O FC Porto B, campeão da Liga 2 em 2015/16 e 10.º colocado na época transata, recebe o Sporting da Covilhã a 7 de agosto, a partir das 18:00, no Estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, na jornada inaugural do segundo patamar do futebol português.