Equipa da Premier League quer promessa do Braga, dizem em Inglaterra

O jornal "The Sun" dá conta do interesse do Brentford em contratar Francisco Moura já na reabertura do mercado, em janeiro.

Francisco Moura pode estar a caminho de Inglaterra e tornar-se em mais um representante português na Premier League.

De acordo com o "The Sun", o Brentford já está em contacto com o Braga no sentido de tentar acertar a transferência já para janeiro, quando reabre o mercado.

A notícia dá conta, ainda, de que Francisco Moura, de 22 anos, esteve na iminência de assinar pelo Barcelona, antes de sofrer uma lesão muito grave que o obrigou a falhar praticamente toda a época passada.