Equipa das quinas não escapa à tensão de Cristiano Ronaldo

Capitão trocou palavras azedas com Fernando Santos após saber que iria para o banco frente à Suíça.

O dia foi de emoções fortes no seio da seleção. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo garantiu que rema para o mesmo lado da comitiva lusa, em resposta às notícias de que terá ameaçado abandonar o estágio no Catar, após saber que não seria titular frente à Suíça. No entanto, o JN sabe que o episódio protagonizado pelo capitão provocou tensão no balneário. Os jogadores não passaram ao lado deste momento, mas procuram focar-se nos próximos duelos, sobretudo no confronto com Marrocos (sábado, às 15 horas).

Em causa esteve uma troca de palavras azeda entre o selecionador Fernando Santos e Cristiano Ronaldo, após o jogador saber que seria suplente no primeiro jogo da equipa das quinas a eliminar no Mundial. Esse episódio não foi desmentido pela Federação Portuguesa de Futebol que, no entanto, garante que o avançado nunca quis abandonar a comitiva. "Em momento algum o capitão, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional", pode ler-se no comunicado publicado ontem, acrescentado que CR7 está focado na seleção. "O grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça."