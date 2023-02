Equipa de Jesualdo Ferreira continua sem ganhar na Champions africana

JN/Agências Hoje às 16:13 Facebook

O ​​​​​​​Zamalek, equipa egípcia treinada pelo português Jesualdo Ferreira, empatou hoje 0-0 no estádio dos sudaneses do Al Merreikh, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões africana de futebol.

Depois de ter perdido na ronda inaugural na receção aos argelinos do CR Belouizdad, por 1-0, o bicampeão egípcio continua sem ganhar na 'Champions' africana, tal como o Al Merreikh, que tinha sido batido na estreia no reduto dos tunisinos do Espérance de Tunis, pela mesma margem.

O Zamalek, que na terceira jornada visita o Espérance de Tunis, em 25 de fevereiro, é o segundo clube com maior número de títulos na mais importante prova africana, com cinco troféus conquistados, apenas superado pelo Al-Ahly, também do Egito, que tem 10 cetros.