Equipa de Vítor Pereira eliminada na Liga dos Campeões asiática

O Shanghai SIPG, equipa chinesa treinada pelo português Vítor Pereira, foi, esta segunda-feira, eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao perder por 2-0 com os japoneses do Vissel Kobe.

O veterano médio espanhol Andres Iniesta, de 36 anos, inaugurou aos 31 minutos o marcador no estádio Khalifa International, em Doha, tendo o japonês Daigo Nishi aumentado a vantagem do Vissel Kobe na segunda parte, aos 50.

Enquanto a equipa treinada por Vítor Pereira termina a participação na principal prova asiática de clubes, o Vissel Kobe segue em frente na designada zona oriental, ficando a conhecer no sorteio de terça-feira o adversário nos quartos de final.

O percurso na zona ocidental já está concluído, com os iranianos do Persepolis a atingirem a final -- ficando à espera do finalista proveniente da zona oriental -, depois de se terem imposto nas 'meias' aos sauditas do Al Nassr, treinados pelo português Rui Vitória, por 5-3, no desempate por grandes penalidades.