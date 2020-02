Equipa de Wuhan está retida em Espanha devido ao coronavírus

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 18:18 Facebook

O Wuhan Zall está a realizar um estágio em Sotogrande, na região da Andaluzia, e não sabe quando regressa à China devido ao surto de coronavírus.

A equipa treinada por José Manuel González começou o estágio na vila de Sotogrande com objetivo de preparar a época, que deveria começar no final do mês. Mas devido ao surto de coronavírus, o início do campeonato chinês foi adiado por um período indefinido. O Wuhan Zall está assim retido em Espanha até ter autorização para regressarem à China.

O técnico espanhol admitiu que a situação não é fácil para os jogadores, que estão longe dos familiares e amigos.

"Treinam sem saber quando começa a época, e fazem-no depois de falarem com as famílias, que estão numa situação complicada. Eles não podem fazer nada e sentem-se mal. Mas ensinam-me que conseguem limpar a cabeça e pensar que o futebol é o seu divertimento", referiu o treinador.

A equipa está livre de perigo de coronavirus. Quando o surto começou estavam a treinar na cidade de Guangzhou a mil quilómetros do centro da epidemia. González admitiu que ao início foi difícil integrar-se em Espanha.

"As pessoas reagem com receio, é lógico. Há desinformação, as notícias que chegam são difíceis. Tivemos de trocar de centro de estágio e houve equipas que negaram jogar contra nós", afirmou.

O treinador esclareceu que a situação agora já está melhor, e que as pessoas locais já confiam na sua equipa e já realizaram jogos amigáveis.

"Agora está tudo bem, não existe qualquer problema e podemos treinar com toda a normalidade", referiu o treinador, que também esclareceu a situação familiar do Wuhan Zall.

"As nossas famílias estão em Wuhan e não podem sair de casa. Falamos por vídeo-chamada. Para já todos os nossos familiares estão bem de saúde", acrescentou.