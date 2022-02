Equipa do Famalicão continua retida na Madeira e apenas "papás" conseguiram regressar

José Pedro Gomes Ontem às 22:37 Facebook

Pelo segundo dia consecutivo, a comitiva do Famalicão continua sem conseguir voos para regressar da Madeira para o continente. Apenas dois jogadores que foram, esta segunda-feira, pais pela primeira vez conseguiram arranjar forma de vir para Famalicão ver os respetivos filhos.

Os elementos do clube minhoto que no domingo jogaram no Funchal, frente ao Marítimo, para a Liga, continuam retidos na ilha da Madeira, devido à falta de voos da TAP para o continente, causada pelo mau tempo.

A equipa devia ter regressado a Famalicão nesse mesmo domingo à noite, após o jogo, mas o cancelamento de vários voos da TAP devido ao mau tempo, abortou os planos, forçando a o grupo a ter de pernoitar na Pérola do Atlântico, e tentar assegurar a viagem de regresso para hoje.

No entanto, o problema persistiu durante todo o dia, e apesar das várias tentativas dos responsáveis do clube, também não foi possível encontrar um voo que pudesse acolher toda a comitiva, que acabou por gozar a folga semanal na ilha.

A única exceção foi para o guarda-redes russo Zlobin e para o médio belga Charles Pickel, que hoje, coincidentemente, foram pais pela primeira vez, e apesar de não terem conseguido estar presentes nos partos dos respetivos filhos, arranjaram dois lugares num outro voo, para regressarem a Famalicão e poderem, pelo menos, acompanhar as primeiras horas de vida dos recém-nascidos.

Quanto à restante comitiva dos famalicenses vai novamente pernoitar na Madeira, com a perspetiva de descolar na manhã desta terça-feira para o Porto, mas ainda sem certeza que tal possa ser possível, uma vez que a escassez de voos para o continente ainda se faz sentir.