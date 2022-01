Equipa entra em campo com sete jogadores e jogo acaba aos três minutos

JN Hoje às 18:06 Facebook

O jogo deste sábado entre o Clube Atlético de Rio Tinto e Inter de Milheirós, a contar para a Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, durou apenas alguns minutos.

A equipa de Rio Tinto, a contar com vários jogadores lesionados e um surto de covid-19 no plantel, entrou em campo com apenas sete jogadores. Aos três minutos, numa altura em que o Inter de Milheirós já vencia por 1-0, um jogador da equipa visitante acabou por se lesionar.

Sem o número suficiente de jogadores para poder disputar o encontro no Rio Tinto, o árbitro foi mesmo obrigado a dar o jogo como terminado, aos três minutos.