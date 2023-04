Equipa feminina do Lank Vilaverdense perde pontos

JN Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa feminina do Lank Vilaverdense foi punida com a perda de cinco pontos e dois jogos à porta fechada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O castigo surgiu na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) sobre a habilitação/nível do treinador Daniel Pacheco.

Apesar da sanção, o clube, de Vila Verde, localizado no distrito de Braga, mantém-se na sexta posição, em igualdade pontual com o Valadares Gaia. A classificação no site da FPF já foi atualizada.