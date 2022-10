Equipa mais jovem da Europa domina liga dinamarquesa

O FC Nordsjaelland disputou 74% dos minutos jogados esta época com futebolistas sub-21 e sonha em chegar ao título.

No último jogo do campeonato, o FC Nordsjaelland apresentou um onze com uma média de idades de 22,5 anos, com oito jogadores sub-21 e sete da formação. É a lógica a funcionar onde o sonho é ser campeão só com futebolistas que passaram pela academia do clube antes de chegarem à primeira equipa e onde apostar em jovens, formá-los e educá-los, é a razão de respirar do projeto idealizado no Gana, há mais de 20 anos, e se estendeu até à pequena Farum. É lá que mora a equipa mais jovem do futebol europeu, líder surpreendente da liga local.

O ideólogo de tudo isto é Tom Vernon. Com passado no Manchester United, começou a torcer o nariz às formas vigentes de trabalhar e de formar jogadores. Contou as poupanças, convenceu umas quantas pessoas da ideia que tinha e criou a Right to Dream, uma academia que pretendia ser diferente de tudo o resto. Formar jogadores de futebol (e jogadoras, desde há uns anos), sim, mas também educá-los, dar-lhes apoio escolar e abrir-lhes outros horizontes, não fosse o futebol dar para o torto. Uns interessaram-se por desenho, outros por engenharia e causas sociais: assim, dezenas de ganeses e africanos receberam bolsas e foram estudar para os EUA.