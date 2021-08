Equipa médica que salvou Eriksen recebe prémio "Presidente" da UEFA

JN Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa médica que salvou a vida do dinamarquês Christian Eriksen, bem como o capitão Simon Kjaer foram distinguidas com o "Prémio Presidente 2021" pela UEFA.

"Este elogio é uma homenagem às contribuições vitais para ajudar Eriksen, quando o médio do Inter de Milão, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca e desmaiou no campo durante o jogo da fase de grupos do Euro 2020, contra a Finlândia, no Estádio Parken, em Copenhaga, a 12 de junho", salienta o organismo que gere o futebol europeu.

A UEFA anota, ainda, que "graças à resposta rápida da equipa médica e ao tratamento de emergência especializado, Eriksen foi ressuscitado em campo e agora está feliz no caminho da recuperação".

"Aceitamos este prémio em nome das equipas médicas que trabalham com os clubes para prevenirem lesões e evitarem situações desta gravidade", afirmou um dos médicos que salvou o jogador dinamarquês.

Já no que respeita a Simon Kjaer, o organismo enaltece a reação rápida em ajudar Eriksen e as qualidades de liderança excecionais que demonstrou, ao formar um cordão com os restantes colegas de equipa para proteger o companheiro durante o momento em que estava a ser assistido pela equipa médica.

"Quero agradecer o prémio que é também de toda a equipa e divido-o com toda a minha equipa, pois só assim faz sentido", disse o capitão.