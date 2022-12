Equipa sensação da Liga 3 faz greve por causa de ordenados em atraso

JN Hoje às 19:54, atualizado às 20:16 Facebook

Os jogadores do Länk Vilaverdense, líderes da Liga 3, fizeram greve ao treino desta terça-feira por terem ordenados em atraso.

Segundo apurou o JN, a equipa técnica do emblema sensação da Liga 3 - lidera a Série A, com sete vitórias e cinco empates em 12 jogos, sendo a única formação da prova sem qualquer derrota - tem três meses de salários em atraso, enquanto os jogadores não recebem quase há dois.

Propriedade do Länk Group, parceiro canadiano, a SAD do Länk Vilaverdense é presidida por Nené Miranda, de 43 anos, antigo futebolista internacional pela seleção de Cabo Verde, que se mantém incontactável. A FPF, sabe o JN, acompanha os clubes ao longo da época e, até 31 de dezembro, todos eles têm de provar a inexistência de dívidas, com o risco de sofrerem sanções caso o mesmo não se verifique.

A equipa de Ricardo Silva vai defrontar o Braga B, a 7 de janeiro, para a 13.ª jornada do campeonato, seguindo-se o jogo para os oitavos de final da Taça de Portugal, no dia 11, na receção à B SAD.