Equipa técnica de Jesus está a trabalhar sem contrato há duas semanas

Duas semanas depois do arranque dos trabalhos, que já incluíram o primeiro teste, contra o Estoril, no Seixal, e a pouco mais de três semanas da estreia a Champions, os membros que compõem a equipa técnica de Jorge Jesus ainda não assinaram contrato com as águias. Uma situação que, sabe o JN, está a gerar algum desconforto.

A situação abrange os responsáveis que chegaram ao Benfica com o treinador, casos de João de Deus e Tiago Oliveira, adjuntos, Mário Monteiro e Marcio Sampaio (preparadores físicos), Rodrigo Araújo e Gil Henriques (observadores) e Evandro Mota ("mental coach"). Pietra, Fernando Ferreira e Paulo Lopes (técnicos de guarda-redes) completam o staff, mas já eram quadros do Benfica.

O trabalho relacionado com a construção do plantel centra de momento os esforços dos responsáveis do clube, facto que motivará um desvio considerável de recursos, neste domínio, e pode estar a atrasar o processo burocrático da formalização do processo da equipa técnica. A trabalharem há mais de duas semanas sem qualquer vínculo, este cenário, sabe o JN, causa algum incómodo.

A equipa técnica que acompanhou o treinador português no regresso do Brasil vai cumprir uma ligação semelhante à do chefe, ou seja, de duas temporadas, com outra de opção.

Noutro plano, as águias voltam hoje ao trabalho, após um dia de folga. Entram na terceira semana de preparação e terão mais dois testes, frente ao Belenenses, já amanhã, e Farense, um dia depois no mesmo palco. O plantel tem ainda agendado um duelo com o Braga, a 2 de setembro.

Helton Leite, Pedrinho, Gabriel e André Almeida, jogadores que apresentaram algumas queixas físicas antes do dia de descanso, devem ser hoje reavaliados. Grimaldo continua recuperar de lesão.

António Simões ao lado de Noronha Lopes no arranque

O magriço António Simões defendeu "um novo rumo" para o Benfica, no emotivo discurso que fez num jantar promovido pela candidatura de João Noronha Lopes. Além de alguns notáveis - o bicampeão europeu Ângelo Martins fez-se representar pela sobrinha, Susana Pinto -, o evento contou com a presença de voluntários e coordenadores da campanha. O candidato à presidência do Benfica destacou os pontos fundamentais do programa e a estratégia a seguir.