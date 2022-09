Equipas B de Braga e Sporting fecham quarta jornada da Liga 3 a vencer

JN Hoje às 21:17 Facebook

As equipas B de Sporting de Braga e Sporting foram as únicas a vencer no fecho da quarta jornada da Liga 3. Os restantes jogos de hoje terminaram sem golos.

O dia competitivo abriu, ao final da manhã, com um emotivo São João de Ver-Sanjoanense, que apesar de ter terminado sem golos teve vários lances perigosos, com maior cadência junto da baliza da equipa de São João da Madeira. A partida ficou igualmente marcada pela expulsão do médio dos "malapeiros" Sinisterra, a abrir o segundo tempo.

Também a contar para a série A, em Paredes, o Sporting de Braga triunfou por 1-0, valeu o tento solitário apontado por Costinha, aos 13 minutos.

Na série B, o Sporting B venceu na casa da Académica por 2-0. O defesa central mexicano Jesús Alcantar e o lateral canhoto português Flávio Nazinho construíram o resultado, na segunda parte. Pelo meio, Pedro Prazeres foi expulso, na "briosa".

Já o duelo que opôs o Alverca ao Fontinhas terminou sem golos, mantendo os açorianos com dois pontos de vantagem sobre os ribatejanos.