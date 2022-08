Equipas B em peso na 2.ª Divisão da A. F. Porto

A realização do sorteio da 1.ª e 2.º Divisões, além da Taça A. F. Porto, completou o quadro das competições do futebol distrital portuense. Nota para a presença de dez equipas B no último patamar da A. F. Porto

Maia Lidador, Perosinho, Oliveira do Douro, Freamunde, Rio Ave, Candal, Vila, Arcozelo, Pedroso e Salgueiros vão ter uma equipa secundária a atuar no último patamar do futebol distrital portuense, reforçando assim o número de equipas B em prova.

As já sorteadas Divisão de Elite e Honra iniciam no dia 4 de setembro, enquanto as restantes competições terão começo no dia 18 do mesmo mês.

Eis as primeiras jornadas da 1.ª e 2.ª Divisões:

1.ª Divisão, Série 1:

Torrão - Perafita

Melres - Parada

S. Félix Marinha - Cête

Baltar - Lusitanos

Leixões SAD B - Pasteleira

Ramaldense - D. Potugal

Águas Santas - Vandoma

Sobreirense - Gulpilhares

Série 2:

Ferreira - Macieira

Sobrosa - Nespereira

Vila Boa de Quires - Livração

Águias Figueiras - S. Vicente Irivo

Lomba - Boim

Lustosa - Aveleda

Torrados - Vila Boa do Bispo

Boelhe - Termas S. Vicente

2.ª Divisão, Série 1:

Maia Lidador B - Águias de Gaia

Senhora da Hora - Perosinho B

Gatões - Oliveira Douro B

Leverense - Arcozelo B

Candal B - M. Gomes Costa

Leixões SC - Pedroso B

Sp. Cruz - Ventura

Vila B - Salgueiros B

Aldeia Nova B - Gervide

Série 2:

S. Pedro Fins - Raimonda

Frazão - Codessos

São Romão - Leões de Seroa

Cristelo - Refojos

Sobrado - Lamoso

M. Sangemil - Vilar Pinheiro

Rio Ave B - Campo Lírio

Freamunde B - Monte Córdova

1.º Maio Figueiró - Esc Futebol 115

Série 3:

Nevogilde - Âncede

S. Salvador - Airães

Rio Mau - Paço Sousa

Rans - Freixo Cima

Tuías - Paços de Gaiolo

Soalhães - Os Pienses

Várzea - Sendim

Lodares - Baião

Croca - Lagoas