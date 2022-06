Equipas da Liga já estão de volta para preparar a nova temporada

Vitória de Guimarães e Portimonense são os primeiros a regressar e até 1 de julho as férias terminam. Portugal é o destino preferido dos estágios.

As férias estão a acabar para as 18 equipas que vão disputar o próximo campeonato. Vitória de Guimarães e Portimonense regressam já nesta segunda-feira ao trabalho, com a realização de exames médicos e até dia 1 de julho já todas estarão a preparar a nova época.

O arranque da nova temporada já se vai fazer sentir, nas instalações de vimaranenses e algarvios, sendo estas as primeiras equipas a iniciar os trabalhos, mantendo Pepa e Paulo Sérgio nos respetivos comandos técnicos.