Equipas da LigaPro vão passar a fazer testes à covid-19 todas as jornadas

As equipas da LigaPro vão passar a fazer testes à covid-19 antes de todas as jornadas, de acordo com a atualização do plano de testagem nas competições profissionais, avançou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

No início da temporada, a LPFP tinha revelado que os clubes do segundo escalão iam ser apenas testados a cada duas jornadas, mas o "agravamento da situação pandémica" levou o organismo "a tomar mais medidas para acautelar e salvaguardar o normal desenrolar das competições".

Assim, as equipas da LigaPro vão passar a fazer, de forma intercalada, testes PCR e testes rápidos antigénio 48 horas antes de cada jornada, enquanto as do primeiro escalão vão continuar a realizar testes PCR antes de todas as rondas.

De acordo com a LPFP, caso exista um resultado positivo num teste rápido antigénio, todos os elementos da respetiva equipa têm de ser sujeitos a testes PCR.