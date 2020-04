Equipas de futebol feminino querem subidas de divisão e propõem alargamento da Liga

JN/Agências Hoje às 12:22 Facebook

As equipas de futebol feminino do Torreense, Amora e Fiães defenderam esta quinta-feira subidas a Liga com o aumento do número de participantes, tendo avançado com propostas junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Num comunicado conjunto, os três clubes pediram à FPF que, depois de ter decidido terminar os campeonatos devido à pandemia da Covid-19, avance com subidas ao escalão principal feminino, apresentando duas propostas.

A primeira consiste na "promoção dos dois clubes melhor classificados da Série Norte e da Série Sul do Campeonato da 2.ª Divisão Feminino à Liga", aumentando o quadro competitivo do escalão principal de 12 para 16 equipas na época desportiva 2020/2021, "com possibilidade de, nessa época desportiva e na época desportiva 2021/2022, descerem quatro equipas e subirem apenas duas".

A segunda proposta defende a realização de um play-off, mediante sorteio, entre "os dois clubes melhor classificados da Série Norte e da Série Sul do Campeonato da 2.ª Divisão Feminino, a realizar na Cidade do Futebol, à porta fechada, sem apuramento de campeão, aumentando o quadro competitivo da Liga de doze para catorze equipas na época desportiva 2020/2021, com possibilidade de, nessa época desportiva, descerem quatro equipas e subirem apenas duas".

"Os três clubes apelam ainda para que, caso nenhuma destas opções seja aceite, lhes seja dado o acesso aos mesmos mecanismos de subida de divisão que sejam pensados e executados para os clubes do Campeonato de Portugal", refere o documento.

Entre as propostas apresentadas à FPF, os clubes em causa pedem ainda uma "diminuição do fosso existente entre os apoios dados para os clubes participantes" do campeonato principal e do segundo escalão, bem como a "valorização do investimento financeiro" realizado pelos clubes da 2.ª Divisão, que "possibilitou o aumento da qualidade".

O Torreense e o Amora lideravam a segunda fase do campeonato da 2.ª Divisão, da Zona Sul, com seis pontos somados e dois jogos disputados, enquanto na série Norte estavam na frente o Famalicão e o Fiães, também ambos com seis pontos em dois jogos.

Os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal da época 2019/20 foram cancelados pela FPF a 8 de abril devido à pandemia de covid-19.