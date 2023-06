Equipas e Abel Ferreira e de Renato Paiva avançam na Taça do Brasil

Rui Almeida Santos Hoje às 09:59 Facebook

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bahia, de Renato Paiva, afastaram o Fortaleza e o Santos, respetivamente, da Taça do Brasil e avançam para os quartos de final. Menos sorte tiveram Pepa e Luís Castro, que viram o Cruzeiro e o Botafogo serem eliminados.

Mesmo perdendo por 1-0 na casa do Fortaleza, o Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, apurou-se para os quartos de final da Taça do Brasil, em virtude do triunfo por 3-1 no jogo da primeira mão.

Mais apertada foi a qualificação do Bahia, de Renato Paiva, que afastou o Santos na decisão por grandes penalidades (4-3). Após o nulo da primeira mão, as duas equipas empataram a um golo, em Salvador da Bahia. Cauly, a meio da segunda parte, adiantou o Bahia no resultado, mas Bruno Mezenga repôs a igualdade no tempo de compensação. Curiosamente, o avançado do Santos desperdiçou o penálti que garantiu o triunfo aos pupilos de Renato Paiva.

Fora da Taça do Brasil está o Botafogo, de Luís Castro, afastado pelo Athletico Paranaense igualmente nas grandes penalidades (4-2). O "Fogão" ainda conseguiu anular a desvantagem de um golo que trazia da primeira mão (3-2), graças a um golo de Tiquinho Soares, mas caiu nos penáltis.

O Cruzeiro, de Pepa, também não conseguiu apurar-se para os quartos de final da competição, após ter sido derrotado, em casa, pelo Grémio, por 1-0. O primeiro jogo tinha terminado empatado a um golo.

Corinthians e Internacional seguiram igualmente em frente na Taça do Brasil, deixando pelo caminho o Atlético Mineiro e o América Mineiro, respetivamente.