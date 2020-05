Equipas ensaiam novas normas a pensar na Volta

José Pedro Gomes Hoje às 14:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Retomados os treinos na estrada, ciclistas estão a adaptar-se às rotinas de distanciamento, proteção e desinfeção, para "vencerem ao sprint" a covid-19.

Adaptação, paciência e engenho têm sido as palavras-chave no regresso gradual da modalidade à estrada, tendo em vista a retoma das provas, sobretudo a Volta a Portugal, evento fundamental para sobrevivência das equipas nacionais. Para isso, conceitos como o distanciamento, proteção e desinfeção integram o novo léxico do ciclismo e já estão a ser postos em prática, por atletas e estruturas, para que a rotina esteja afinada no regresso da competição, previsto para julho.

"Estamos convictos de que haverá a Volta a Portugal, caso contrário seria a falência do nosso ciclismo profissional. Temos ajustado todos os métodos de trabalho para maximizar a segurança dos corredores e acredito que estamos prontos para cumprir com todas as regras", disse ao JN José Santos, experiente diretor desportivo da Rádio Popular/Boavista.