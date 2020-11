Equipas "grandes" com ritmo louco até ao fim do ano

João Faria Hoje às 08:14 Facebook

Braga, Benfica e F. C. Porto vão disputar entre nove e 11 encontros, até final do ano. Já o Sporting, afastado das provas europeias, terá apenas seis ou sete desafios até ao réveillon.

Calendário louco à vista, para as principais equipas portuguesas, nas próximas cinco semanas, período em que terão de disputar, entre nove e 11 jogos, no caso de Braga, Benfica e F. C. Porto, enquanto o Sporting, já fora das competições europeias, terá de realizar seis ou sete encontros.

Em traços gerais, em 37 dias, aquele trio será obrigado a disputar o equivalente a dois meses de competição, sensivelmente o tempo que leva a época 2020/21.