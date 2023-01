Equipas médicas de Benfica e Sporting receberam cartão branco

As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam, este sábado, cartão branco, no decorrer do dérbi em futebol feminino. Em campo, as águias golearam. Nas bancadas, houve recorde de assistência.

O Benfica-Sporting deste sábado, em futebol feminino, teve um episódio feliz no Estádio da Luz. Uma pessoa sentiu-se mal no decorrer da partida e as equipas médicas dos dois clubes deram assistência nas bancadas.

O gesto foi apreciado pela equipa de arbitragem, que mostrou o cartão branco às duas equipas médicas, num momento acompanhado por muitos aplausos vindos das bancadas. O encontro teve 15.032 espectadores, o recorde de maior assistência num jogo oficial de futebol feminino em Portugal.

PUB

O Benfica goleou o Sporting por 5-0 e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal feminina.

Veja o vídeo: