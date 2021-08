Equipas portuguesas já conhecem calendário da Champions

JN Hoje às 22:19 Facebook

Benfica é a primeira equipa a entrar em campo, ao visitar o Dinamo Kiev, a 14 de setembro. F. C. Porto e Sporting jogam no dia seguinte.

Foi esta sexta-feira que a UEFA anunciou o calendário da fase de grupos da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões. O Benfica é a primeira das três equipas lusas a entrar em campo, ao deslocar-se à casa do Dinamo de Kiev, à mesma hora que o Barcelona receberá o Bayern Munique.

Já F. C. Porto e Sporting estreiam-se um dia depois. Enquanto os leões recebem o Ajax, os azuis e brancos viajam até ao Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, onde alinha o internacional português João Félix.

Veja o calendário completo:

SPORTING



15.09

Sporting-Ajax, 20h

28.09

Bor. Dortmund-Sporting, 20h



19.10

Besiktas-Sporting, 17.45h



03.11

Sporting-Besiktas, 20h

24.11

Sporting-Bor. Dortmund, 20h

07.12

Ajax-Sporting, 20h



F. C. PORTO

15.09

At. Madrid-F. C. Porto, 20h

28.09

F. C. Porto-Liverpool, 20h



19.10

F. C. Porto-Milan, 20h



03.11

Milan-F. C. Porto, 17.45h

24.11

Liverpool-F. C. Porto, 20h

07.12

F. C. Porto-At. Madrid, 20h



BENFICA

14.09

Dínamo Kiev-Benfica, 20h

29.09

Benfica-Barcelona, 20h

20.10

Benfica-Bayern Munique, 20h

02.11

Bayern-Benfica, 20h

23.11

Barcelona-Benfica, 20h

08.12

Benfica-Dínamo Kiev, 20h