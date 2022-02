Equipas portuguesas são mais disciplinadas na Europa

Dos seis clubes que estão ou estiveram esta época nas competições europeias, a maioria tem mais amarelos e vermelhos na Liga lusa do que na UEFA.

A maioria dos clubes portugueses que, nesta época, estão ou estiveram nas provas europeias têm visto mais cartões na Liga do que nos jogos da UEFA. Sporting, Braga, Paços de Ferreira e Santa Clara confirmam essa tese, que só é contrariada pelos números de F. C. Porto e Benfica, embora os dragões tenham dados quase equivalentes.

Das seis equipas com estatuto europeu em 2021/22, o Sporting é a que já viu mais cartões (80) no campeonato, seguido de Paços de Ferreira (79) e Santa Clara (78). Números aproximados, numa média superior a três cartões por jogo, o que também se verifica no F. C. Porto (71). Já Braga (61) e Benfica (52) têm sido mais comedidos e estão abaixo das três cartolinas por encontro.