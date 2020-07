Eric Dier suspenso quatro jogos por incidente com adepto

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:17 Facebook

Eric Dier vai ser suspenso por quatro jogos, depois de ter estado envolvido num incidente com um adepto. O jogador do Tottenham subiu à bancada para confrontar um homem que o tinha insultado, durante uma partido em março.

O antigo jogador do Sporting vai falhar quatro dos últimos cinco jogos do Tottenham por suspensão e vai também ser multado em 40 mil libras (44,5 mil euros) pela conduta no encontro contra o Norwich em março.

Na altura, o Tottenham tinha acabado de ser eliminado da Taça de Inglaterra nas grandes penalidades. Depois de, alegadamente, um adepto ter insultado o jogador, o irmão saiu em sua defesa. Rapidamente Dier deu conta da situação e começou a subir as bancadas em direção ao adepto, enquanto gritava "ele é meu irmão".

A FA (Football Association) considerou que as ações de Dier foram ameaçadoras e que violaram a regra E3, que refere que um jogador não pode ter uma conduta violenta ou abusiva.

Eric Dier vai assim falhar os encontros do Tottenham frente ao Bournemouth, Arsenal, Newcastle e Leicester, podendo regressar na última jornada contra o Crystal Palace.