Erik ten Hag abre porta à saída de Cristiano Ronaldo

O holandês Erik ten Hag, apontado pela imprensa inglesa como treinador do Manchester United para a próxima temporada, parece não contar com o internacional português Cristiano Ronaldo, avança o tabloide Daily Star.

Embora, oficialmente, os "red devils" não tenham confirmado a contratação do antigo defesa dos Países Baixos e atual treinador do Ajax para o comando técnico da equipa principal, não faltam especulações sobre como este irá conduzir os destinos do clube inglês.

E, como não poderia deixar de ser, o futuro do avançado luso é questionado pela imprensa. Segundo o jornal Daily Star, o técnico não parece considerar CR7 indispensável para os planos que tem para o clube de Old Trafford e já terá autorizado a venda do número 7.

Já em Espanha, o jornal desportivo AS assegurou que Cristiano Ronaldo pretende continuar no Manchester United.